Горячая миссис Санта-Клаус: фото Меган Маркл в откровенном платье удивили Сеть

Пт, 6.12.2019
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Упс, кажется, королева будет не рада...

Meghan Markle

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

В Сети появились архивные снимки герцогини, пишет Viva.

Ни дня без скандала! 38-летняя Меган Маркл вновь оказалась в центре обсуждения. В этот раз поводом для этого послужили архивные фотографии герцогини Сассекской, на которых она позирует в соблазнительном рождественском костюме.

Как оказалось, фото были сделаны во время съемок телешоу "Deal or No Deal", где в 2006-2007 годах будущая герцогиня подрабатывала моделью. Вместе с 25 другими девушками Маркл в сексуальном мини-платье вынесла чемодан, пройдясь по сцене на 12-сантиметровых каблуках.

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