Горячая миссис Санта-Клаус: фото Меган Маркл в откровенном платье удивили Сеть
В Сети появились архивные снимки герцогини, пишет Viva.
Ни дня без скандала! 38-летняя Меган Маркл вновь оказалась в центре обсуждения. В этот раз поводом для этого послужили архивные фотографии герцогини Сассекской, на которых она позирует в соблазнительном рождественском костюме.
Как оказалось, фото были сделаны во время съемок телешоу "Deal or No Deal", где в 2006-2007 годах будущая герцогиня подрабатывала моделью. Вместе с 25 другими девушками Маркл в сексуальном мини-платье вынесла чемодан, пройдясь по сцене на 12-сантиметровых каблуках.
Смотри фото ЗДЕСЬ!