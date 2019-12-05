Столица переехала? Почему Пярну украшен к Новому году лучше, чем Таллинн?
Улицы, парки и площади в центре города Пярну освещены рождественскими огнями, создавая праздничное настроение жителям и гостям города, сообщает Pärnu Postimees.
В этом году парк Койдула выделяется особенно эффектными рождественскими огнями, теперь там украшен и фонтан. Знакомый с прошлого года световой водопад снова украсил фонтан перед грязелечебницей.
В детском парке рождественское настроение создают олени, сани Санта-Клауса и огненные совы, сидящие на ветвях деревьев.
«Каждый год мы стараемся уделять все больше и больше внимания рождественскому периоду и устанавливаем рождественские огни там, где их раньше не было», – сказала Ану Нурмесалу, городской садовник Пярну.