Столица переехала? Почему Пярну украшен к Новому году лучше, чем Таллинн?

В этом году парк Койдула выделяется особенно эффектными рождественскими огнями, теперь там украшен и фонтан. Знакомый с прошлого года световой водопад снова украсил фонтан перед грязелечебницей.

В детском парке рождественское настроение создают олени, сани Санта-Клауса и огненные совы, сидящие на ветвях деревьев.