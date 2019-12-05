Фотогалерея: сегодня Певческое поле превратилось в сказку, светящиеся скульптуры – восхитительны!

Массивными скульптурами можно будет любоваться каждые выходные до конца января. Посетившее уже более 50 стран мира магическое шоу вдохновлено природой – здесь представлены сделанные из шелка животные и растения. Среди прочих на Певческом поле появилась скульптура дракона – высотой 3,5 метра и длинной 40 метров.

Помимо световых скульптур на фестивале будут присутствовать китайские мастера и актеры, которые проведут различные мастер-классы и покажут представления. Здесь также будет фуд-корт с восточной кухней и рождественская ярмарка.

Корни китайского фестиваля фонарей уходят на 2000 лет назад, в эпоху династии Хань. Со временем из фонарей стали делать красочные объекты с интересными узорами, и такие фестивали обрели популярность и в других странах. В Китае фонари являются символом надежды, а сам фестиваль фонарей традиционно ассоциируется с празднованием китайского нового года.