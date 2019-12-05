Фотогалерея: сегодня Певческое поле превратилось в сказку, светящиеся скульптуры – восхитительны!

Сегодня на Певческом поле в Таллинне состоялось открытие азиатского фестиваля фонарей, уже с завтрашнего дня все желающие смогут там тоже побывать. Limon.ee предлагает читателям посмотреть красочную фотогалерею!
Массивными скульптурами можно будет любоваться каждые выходные до конца января. Посетившее уже более 50 стран мира магическое шоу вдохновлено природой – здесь представлены сделанные из шелка животные и растения. Среди прочих на Певческом поле появилась скульптура дракона – высотой 3,5 метра и длинной 40 метров.
Помимо световых скульптур на фестивале будут присутствовать китайские мастера и актеры, которые проведут различные мастер-классы и покажут представления. Здесь также будет фуд-корт с восточной кухней и рождественская ярмарка.
Корни китайского фестиваля фонарей уходят на 2000 лет назад, в эпоху династии Хань. Со временем из фонарей стали делать красочные объекты с интересными узорами, и такие фестивали обрели популярность и в других странах. В Китае фонари являются символом надежды, а сам фестиваль фонарей традиционно ассоциируется с празднованием китайского нового года.
Смотрите большую фотогалерею!