Перестаралась с фотошопом? В сети критикуют новое фото Насти Каменских

Настя Каменских за последние несколько лет заметно похудела. Теперь певица регулярно занимается спортом и следит за своими питанием, поэтому результаты не заставили себя долго ждать. Впрочем, даже при таком образе жизни у артистки весьма аппетитные формы, которые она каждый раз подчеркивает с помощью соблазнительных нарядов. Правда, на фото для нового альбома Настя решила слега «отредактировать» свою фигуру.