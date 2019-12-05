Перестаралась с фотошопом? В сети критикуют новое фото Насти Каменских

Настя Каменских за последние несколько лет заметно похудела. Теперь певица регулярно занимается спортом и следит за своими питанием, поэтому результаты не заставили себя долго ждать. Впрочем, даже при таком образе жизни у артистки весьма аппетитные формы, которые она каждый раз подчеркивает с помощью соблазнительных нарядов. Правда, на фото для нового альбома Настя решила слега «отредактировать» свою фигуру.
Так, на новом фото артистка позирует в боди и в колготках в мелкую сеточку. Невооруженным глазом видно, что живот и бедра Насти на снимке стали значительно меньше, чем на других новых снимках.
Ни разу не фотошоп, ага, нафотошопила себя худой,
— пишут под фотографией подписчики.