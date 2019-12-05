«Как был, так и останется»: Медведев ответил на вопрос Ивлеевой про закрытие YouTube

Сегодня Дмитрий Медведев проводит большую пресс-конференцию с представителями крупнейших телеканалов России, передает Super.
От «Пятницы» в общении с Премьером участвует ведущая «Орла и решки» Анастасия Ивлеева. Блогер и телеведущая поинтересовалась у Дмитрия Анатольевича, правда ли в России могут отключить YouTube и другие соцсети. Такие слухи давно ходят в Сети из-за принятия закона о суверенном интернете. Премьер-министр поспешил успокоить Ивлееву и ее коллег:
Не переживайте, никто ничего закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется, кто зарабатывал на нем, так и будут зарабатывать. Закон о суверенном интернете не направлен на создание запретов, в глобальной сети они неэффективны,
— заявил Медведев.