Богатый бойфренд бросил экс-звезду «Дома-2» из-за откровенных фото

Пара активно демонстрировала в соцсетях свою любовь друг к другу, принимая поздравления от поклонников и не обращая внимания на злые языки. Но не успели фанаты порадоваться за девушку, как той снова пришлось переживать очередной разрыв. Спустя всего два месяца влюбленные расстались.

И если Женя пока никак не комментирует ситуацию, то ее экс-бойфренд уже обозначил свою позицию. В качестве главной причины разрыва бизнесмен назвал зависимость девушки от соцсетей и жажду славы, пишет Starhit. По словам мужчины, он не хотел, чтобы возлюбленная выкладывала на всеобщее обозрение провокационные снимки.

Как бизнесмен и хорошо известный продюсер, я не хочу, чтобы моя будущая жена публиковала откровенные фото в Instagram и заботилась только о жизни в социальных сетях, а не о своей семье,

— сказал Маджид Гиагиа.

Однако Маджид, похоже, и сам не идеален. Ведь совсем недавно его обвинили в краже чужих снимков с дорогими покупками и лжи. В соцсетях девушка по имени Паскаль рассказала, что он все еще женат на ней, и даже показала фото документов.