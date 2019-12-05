«Переутомился на предыдущей работе»: 36-летний китаец умер во время собеседования

26 ноября мужчину срочно отправили в ближайщую больницу в Ханчжоу, Китай - но было уже слишком поздно, чтобы спасти его.

Несмотря на все усилия врачей, он умер от внезапной остановки сердца.

Когда он потерял сознание, его интервьюеры подошли к нему, чтобы проверить его и обнаружили, что он не контролирует свой мочевой пузырь.

Они вызвали скорую помощь и сопровождали его в больницу.

«Мы слышали, что он часто работал сверхурочно на своей предыдущей работе, поэтому он искал новую», — сказал один из них китайскому изданию The Paper.

Также сообщалось, что у этого человека было высокое кровяное давление. Внезапная остановка сердца связана с основными заболеваниями сердца, и это может произойти внезапно.

Те, кто страдает от высокого кровяного давления, наиболее подвержены острому заболеванию, сказал доктор Хонг из кардиологического отделения больницы.

Но это не значит, что люди, которые в целом чувствуют себя хорошо, не подвержены данной болезни.

По данным клиники Майо, внезапная сердечная смерть у людей младше 35 лет часто возникает во время физической активности, например, занятий спортом, и поражает мужчин чаще, чем женщин.