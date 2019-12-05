«Почему я сидела у мужа, зная, что беременна?»: интервью с настоящей Людмилой Игнатенко из «Чернобыля»
Журналисты BBC выпустили откровенный рассказ о том, как выход нашумевшего сериала HBO «Чернобыль» изменил жизнь прототипа одной из главных его героинь – Людмилы Игнатенко. Об этом пишет Русский TVNET.
Напомним, мини-сериал HBO о Чернобыльской катастрофе стал самым рейтинговым сериалом по версии пользователей сайта IMDB.
Одна из сюжетных линий сериала посвящена истории Людмилы Игнатенко – жены пожарного Василия, который одним из первых приехал на место аварии и получил смертельную дозу радиации. В сериале показано, как жена до последнего была рядом с мужем, несмотря на запреты и угрозы для здоровья их будущего ребенка.
Реакция Людмилы на сериал
Когда я узнала, что это будет фильм про меня, мне было и обидно, и неприятно. Почему не спросить меня, не поговорить со мной, не подготовить меня как человека? Мол, так и так, мы снимаем фильм про тебя и твоего мужа,
– начинает свой рассказ Людмила об ощущениях после выхода сериала.
По ее словам, после сериала начались атаки на ее квартиру. Дошло до того, что журналисты подставляли ногу в двери, чтобы записать интервью.
«Но о чем говорить, если я о фильме абсолютно ничего не знала? Я узнала по рекламе, что обо мне идет фильм. Я была настолько убита, разбита, у меня не было секунды свободной, были звонки за звонками. Мне пришлось поехать вон из своей квартиры в Киеве из-за того, что меня лишили покоя», – признается она.
С лета 2019 года она живет с мамой за городом.
Воспоминания о Припяти
В рамках видеоинтервью Людмила вспомнила свою молодость и знакомство с будущим мужем:
«Мне дали поощрительное направление в Припять, за хорошую учебу. Я считала, что я попала в рай – был очень красивый город. Много деток на каждом шагу, было приятно гулять, город утопал в зелени», – рассказала она.
Знакомство с мужем было простым:
«Мы были у друзей в общежитии, пили чай, и Вася забегает – он шустряк: "Тра-та-та", а я говорю: "Что это за трындычиха?" Он отвечает: "Смотри, чтобы это трындычиха не стала твоим мужем". Так мы стали встречаться», – поделилась Людмила.
Она отметила, что горожане понимали, что Припять – город особенный, под контролем, высшей категории, но никто не думал, что он может стать экологической катастрофой.
«Пусть будет атом рабочим, а не солдатом», – писалось на домах. Это было лозунгом в Припяти, подчеркнула Людмила.
Жизнь после катастрофы
«Авария произошла 26-го, а 28-го уже был ажиотаж и объявлена эвакуация. Тогда мы уже поняли, что это уже проблема, что это уже действительно катастрофа. Когда я приехала к Васе в Москву, тогда я стала вникать более менее, что это такое», – вспоминает Людмила.
«Почему я сидела у своего мужа, зная, что я беременна? А как я могла покинуть его. Я считала, что мой ребенок защищен внутри меня. Мы были не осведомлены, что такое радиация, что такое страшная экология. Сказали, поражена нервная система. Я подумала, ну подумаешь, будет нервный, ну волосы повыпадали. Мы смеялись и шутили, что не надо шампуня, будем платочком вытирать голову. У нас и в мыслях не было, что все идет к концу», – искренне произнесла Людмила Игнатенко.
«Мне настолько было больно смотреть, столько много неправильных, несправедливых кадров в фильме. Показали, что Вася кричит, истерит, а у меня Вася был настолько терпелив, взвешен, спокоен. Нет – у него не было истерики», – отметила она.
«Был парад на 1 мая, Васе было очень тяжело, плохо, он лежал в отдельной барокамере. Он сказал подойти к окну, сейчас будет салют, открывай окно. И я открыла, а он встал и из-под подушки вытягивает три гвоздички. Это были наши последние цветы, которые он подарил мне», – трогательно рассказала Людмила.
Она также призналась, что после похорон родители привезли ее домой, где она поняла, что это все.
Я спала трое суток, не просыпаясь. Мне не хотелось жить,
– честно созналась она.
Дети – это смысл жизни
В результате катастрофы Людмила потеряла не только мужа, но и ребенка. Она поделилась, что на нового ребенка решилась спустя четыре года. Это была ее сознательная цель. Она понимала, что если будет ребенок – будет жизнь, смысл жизни.
Как написали книгу жизни и сняли по ней сериал
Источником для сюжетной линии Людмилы и Василия Игнатенко в сериале «Чернобыль» стала книга Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва». Людмила Игнатенко рассказала, что Алексеевич была знакомой родителей Василия, и она очень хотела написать книгу.
«Ну я согласилась, не могла отказать родителям. Книгу я читала, конечно, я была не согласна, но Алекссевич сказала, что это художественная книга», – отметила Людмила.
Она уже давно не обращает внимание на комментарии и мнение общественности:
«Знаете, жизнь – такая быстротечная, уже не обращаешь внимания, что тебе говорят, пишут, потому что нет на это времени. Два года назад звонили из Москвы, представитель HBO сказала, что будет сниматься фильм о Чернобыле, спросила, могу ли быть консультантом. Звонила несколько раз, спрашивала по телефону и все, и конец на том. Потом она пропала, и никто не звонил и не писал. Когда фильм был снят, я тогда узнала, что я – главная героиня. Потом было очень много звонков из Москвы, но я трубку не брала. Все журналисты, все медиа перекручивают мою жизнь, мою историю», — поделилась Людмила.
На частый вопрос, что бы она хотела поменять в своей жизни, она честно отвечает:
Я бы ничего не меняла. Сейчас со временем понимаешь, насколько это все было светлое, первое, твое и больше ничье.
Видео: Настоящая Людмила из «Чернобыля», первое интервью после выхода сериала