«Почему я сидела у мужа, зная, что беременна?»: интервью с настоящей Людмилой Игнатенко из «Чернобыля»

Напомним, мини-сериал HBO о Чернобыльской катастрофе стал самым рейтинговым сериалом по версии пользователей сайта IMDB.

Одна из сюжетных линий сериала посвящена истории Людмилы Игнатенко – жены пожарного Василия, который одним из первых приехал на место аварии и получил смертельную дозу радиации. В сериале показано, как жена до последнего была рядом с мужем, несмотря на запреты и угрозы для здоровья их будущего ребенка.

Реакция Людмилы на сериал

Когда я узнала, что это будет фильм про меня, мне было и обидно, и неприятно. Почему не спросить меня, не поговорить со мной, не подготовить меня как человека? Мол, так и так, мы снимаем фильм про тебя и твоего мужа,

– начинает свой рассказ Людмила об ощущениях после выхода сериала.

По ее словам, после сериала начались атаки на ее квартиру. Дошло до того, что журналисты подставляли ногу в двери, чтобы записать интервью.

«Но о чем говорить, если я о фильме абсолютно ничего не знала? Я узнала по рекламе, что обо мне идет фильм. Я была настолько убита, разбита, у меня не было секунды свободной, были звонки за звонками. Мне пришлось поехать вон из своей квартиры в Киеве из-за того, что меня лишили покоя», – признается она.

С лета 2019 года она живет с мамой за городом.

Воспоминания о Припяти

В рамках видеоинтервью Людмила вспомнила свою молодость и знакомство с будущим мужем:

«Мне дали поощрительное направление в Припять, за хорошую учебу. Я считала, что я попала в рай – был очень красивый город. Много деток на каждом шагу, было приятно гулять, город утопал в зелени», – рассказала она.

Знакомство с мужем было простым:

«Мы были у друзей в общежитии, пили чай, и Вася забегает – он шустряк: "Тра-та-та", а я говорю: "Что это за трындычиха?" Он отвечает: "Смотри, чтобы это трындычиха не стала твоим мужем". Так мы стали встречаться», – поделилась Людмила.

Она отметила, что горожане понимали, что Припять – город особенный, под контролем, высшей категории, но никто не думал, что он может стать экологической катастрофой.

«Пусть будет атом рабочим, а не солдатом», – писалось на домах. Это было лозунгом в Припяти, подчеркнула Людмила.

Жизнь после катастрофы

«Авария произошла 26-го, а 28-го уже был ажиотаж и объявлена эвакуация. Тогда мы уже поняли, что это уже проблема, что это уже действительно катастрофа. Когда я приехала к Васе в Москву, тогда я стала вникать более менее, что это такое», – вспоминает Людмила.