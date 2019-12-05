Безработный Дмитрий Тарасов пересел с автомобиля на метро

Но футболист разочаровал их, сообщив, что воспользовался общественным транспортом вовсе не из-за отсутствия денег. «Метро очень удобно, когда в Москве пробки девять баллов, — отметил 32-летний спортсмен. — 25 минут и я дома. От дома до метро всего пять минут. Ближе к народу!»

К слову, еще недавно Дмитрия буквально травили из-за того, что тот пытается сократить сумму алиментов, выплачиваемых дочери от первого брака Ангелине — с 5650 евро до сравнительно мизерных 210, тогда как сам живет на широкую ногу: отдыхает на престижных курортах, посещает дорогие рестораны и живет в шикарном доме, который когда-то строил на пару с Ольгой Бузовой.

Правда, мало кто знает, что Тарасов, оставшись без официальной работы, переквалифицировался в блогера. Эта деятельность обеспечивает ему хоть какой-то заработок, а также дает возможность отдыхать в любом месте по бартеру. Что касается пресловутых хором, то их Дмитрий выставил на продажу около года назад, предварительно занизив стоимость, но покупатель пока не нашелся.

По поводу финансовых проблем бывшего игрока «Локомотива» публично высказался его адвокат Умалат Сайгитов.

«О том, что мой доверитель на данный момент находится без работы, а также выплачивает кредит за машину, известно. Однако открою правду: это далеко не единственные траты. Дмитрий до сих пор отдает кредит за огромный загородный дом — а это 3500 евро в месяц. Покрывать эту сумму ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход в своем блоге», — сообщил правозащитник.

Скоро семья Дмитрия станет еще больше — Настя родит второго ребенка и, соответственно, траты значительно возрастут.