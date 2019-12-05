Символы, приносящие богатство и счастье в новом 2020 году

Символы Нового года — это не только фигурки животных-покровителей, но и талисманы, притягивающие богатство и счастье. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют уже сейчас начать подготовку к празднованию 2020 года, продумать праздничное меню и начинать приобретение новогодних украшений.

1. Главным символом года, конечно же, будет фигура животного-покровителя. В 2020 это Белая Металлическая Крыса. Приобрести ее можно и в магазине, однако сделанная самостоятельно, крыска привлечет внимание хозяйки года и обязательно принесет удачу во всех сферах жизни.

2. Символом удачи может стать заговоренная монетка. Ее кладут под елку со словами:

Как часы пробьют и год старый новым сменится, так и богатство ко мне рекой потечет, и направление его за год не сменится.

Монетку держат под елкой до проводов Старого Нового года, а затем кладут в кошелек и не вынимают весь год.

3. Привлечь счастье поможет клеверный листочек. Его можно нарисовать, а лучше вырезать из зеленого фетра, обшить белыми нитками и носить в качестве талисмана.

4. Богатство и процветание не уйдут из дома, где нет места конфликтам и скандалам. Символом этого выступят пара белых голубей или лебедей. Картину с изображением можно повесить в спальне или гостиной, и за нее поместить купюру.

5. Символами процветания выступят цифры, которые можно нарисовать красной краской на белой бумаге. Любые сочетания чисел 2 и 3 принесут в дом счастье, а в жизнь — удачу.

6. Символом нового 2020 года выступает и гранат. Его энергетика бережет от любых невзгод и привлекает богатство. Украшения с этими минералами можно носить ежедневно, а можно приобрести небольшой камушек и поместить его в кошелек или положить дома под подушку.

7. Привлекут процветание комнатные растения. В Новом году стоит рассмотреть лилии и фиалки. Эти цветы будут благотворно влиять на людей и помогут заручиться расположением Белой Крысы. С лилиями, однако, нужно быть осторожными. Эти растения считаются энергетическими вампирами, поэтому им не место в спальне.

8. Символами счастья могут стать и ежедневные приемы пищи. Важно выбирать красивую посуду и готовить простую, но полезную еду. Белая Металлическая Крыса оценит, если и ей будут доставаться лакомые кусочки на отдельной тарелочке.

9. Поиграть можно с декором дома и с аксессуарами, например, сменив занавески, выбрав постельное белье той расцветки, которая принесет удачу в 2020 году.