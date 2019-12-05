Гороскоп по месяцам на 2020 год

В 2020 году на престол взойдет Стальная Крыса, которая не любит лентяев и тех, кто ведет нечестную игру, рискует или бездействует. Поэтому, чтобы год прошел удачно, эксперты dailyhoro.ru советуют действовать как шахматист и стратег, просчитывая на несколько шагов вперед. Юпитер и Сатурн названы главными планетами 2020 года, они будут определять большую часть процессов и задавать тон событиям. Самые динамичные месяцы, по мнению астрологов, — январь, апрель и август.

Январь

Январь 2020 года астрологи назвали удачным месяцем для Водных Знаков. Рыб, Скорпионов и Раков ждет взлет активности, творческий подъем. Их чаще остальных будут посещать гениальные идеи, важные предзнаменования и подсказки Вселенной. Остальным представителям зодиакального круга январское небо сулит любовь, теплые встречи и яркие чувства. А вот с работой и самореализацией будут временные трудности: возможны простои в разных сферах жизни.

Февраль

Прогноз на февраль 2020 года отмечает активность Меркурия. Эта планета поможет всем, кто заинтересован в достижении профессиональных целей и карьерных прорывах. Актуально поработать со своим сознанием и распрощаться с негативными установками. Месяц станет очень важным для Знаков стихии Воздуха. Им астрологи советуют наладить рабочие процессы и отношения в коллективе: более подходящего времени для установки контактов и доверительных отношений можно прождать слишком долго.

Март

Март 2020 года — более комфортный и гармоничный месяц. Главный совет астрологов: не торопиться и не рисковать. Особенно сильно почувствуют смену направлений планет Рыбы, Девы, Стрельцы и Весы. Представителям этих созвездий рекомендуется внимательнее отнестись к событиям, происходящим вокруг: забывчивость и пассивность могут привести к мелким ошибкам, дополнительным проблемам и натянутым отношениям. Конечно, это не станет причиной неудач, скандалов, потери работы и других личных катастроф, но заставит сильно поволноваться.

Апрель

Самый динамичный месяц 2020 года принесет нам ощущение счастья: Венера и Меркурий будут действовать расслабляюще, а Юпитер, обжившийся в Козероге, пробудит тягу к решительным переменам и материальному миру. Учитывая особенности расположения планет, можно заверить, что апрель будет хорош для реализации смелых идей и заветных желаний. Если у вас давно в планах провести полную ревизию жизни — астрологи советуют не засиживаться и приступить к решительным действиям уже в первых числах апреля.

Май

Главным астрологическим событием мая станет активизация Нептуна. Планета, которая отвечает за самые темные стороны личности, усилит тягу к мистике, меланхолии, самокопанию, депрессии, а также жертвенности. У многих в этот период могут проснуться дурные наклонности, а кто-то может пострадать от зависимости и вредных привычек. Нейтрализовать худшие качества Нептуна помогут активная творческая деятельность, наличие четкого плана и духовные практики.

Июнь