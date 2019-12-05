Гороскоп по месяцам на 2020 год

В 2020 году нас ждут перемены и неожиданные сюрпризы. К счастью, всегда можно заглянуть в будущее — астрологи предлагают подробный гороскоп по месяцам на новый год с расшифровкой всех тайных знаков, пишет Dailyhoro.
В 2020 году на престол взойдет Стальная Крыса, которая не любит лентяев и тех, кто ведет нечестную игру, рискует или бездействует. Поэтому, чтобы год прошел удачно, эксперты dailyhoro.ru советуют действовать как шахматист и стратег, просчитывая на несколько шагов вперед. Юпитер и Сатурн названы главными планетами 2020 года, они будут определять большую часть процессов и задавать тон событиям. Самые динамичные месяцы, по мнению астрологов, — январь, апрель и август.
Январь
Январь 2020 года астрологи назвали удачным месяцем для Водных Знаков. Рыб, Скорпионов и Раков ждет взлет активности, творческий подъем. Их чаще остальных будут посещать гениальные идеи, важные предзнаменования и подсказки Вселенной. Остальным представителям зодиакального круга январское небо сулит любовь, теплые встречи и яркие чувства. А вот с работой и самореализацией будут временные трудности: возможны простои в разных сферах жизни.
Февраль
Прогноз на февраль 2020 года отмечает активность Меркурия. Эта планета поможет всем, кто заинтересован в достижении профессиональных целей и карьерных прорывах. Актуально поработать со своим сознанием и распрощаться с негативными установками. Месяц станет очень важным для Знаков стихии Воздуха. Им астрологи советуют наладить рабочие процессы и отношения в коллективе: более подходящего времени для установки контактов и доверительных отношений можно прождать слишком долго.
Март
Март 2020 года — более комфортный и гармоничный месяц. Главный совет астрологов: не торопиться и не рисковать. Особенно сильно почувствуют смену направлений планет Рыбы, Девы, Стрельцы и Весы. Представителям этих созвездий рекомендуется внимательнее отнестись к событиям, происходящим вокруг: забывчивость и пассивность могут привести к мелким ошибкам, дополнительным проблемам и натянутым отношениям. Конечно, это не станет причиной неудач, скандалов, потери работы и других личных катастроф, но заставит сильно поволноваться.
Апрель
Самый динамичный месяц 2020 года принесет нам ощущение счастья: Венера и Меркурий будут действовать расслабляюще, а Юпитер, обжившийся в Козероге, пробудит тягу к решительным переменам и материальному миру. Учитывая особенности расположения планет, можно заверить, что апрель будет хорош для реализации смелых идей и заветных желаний. Если у вас давно в планах провести полную ревизию жизни — астрологи советуют не засиживаться и приступить к решительным действиям уже в первых числах апреля.
Май
Главным астрологическим событием мая станет активизация Нептуна. Планета, которая отвечает за самые темные стороны личности, усилит тягу к мистике, меланхолии, самокопанию, депрессии, а также жертвенности. У многих в этот период могут проснуться дурные наклонности, а кто-то может пострадать от зависимости и вредных привычек. Нейтрализовать худшие качества Нептуна помогут активная творческая деятельность, наличие четкого плана и духовные практики.
Июнь
Июнь 2020 года обещает пройти спокойно, без кардинальных перемен и громких потрясений. Это вызвано включением Сатурна и Плутона. Планеты будут буквально вынуждать нас много трудиться и постоянно преодолевать трудности. Есть большая вероятность повторения схожих сюжетов, которые когда-то уже проходили. В июне особенно успешными будут те, кому удастся действовать быстро, но осторожно. Ни Сатурн, ни Плутон не любят суеты, но и тянуть с решением не стоит. О прокрастинации нужно забыть и включиться в работу как можно скорее.
Июль
Июль принесет скорее позитивный настрой. На повестке месяца — активный Меркурий, который поощрит общение и налаживание связей. Представителям зодиакального круга, особенно Близнецам, Девам, Весам, Тельцам, Козерогам, Водолеям и Рыбам, в июле стоит почаще выходить в свет: можно значительно пополнить число соратников и просто подружиться с хорошими людьми. Меркурий благоволит красивой жизни и дает зеленый свет шопингу, крупным покупкам, заграничному отдыху и любимым развлечениям.
Август
Самый мягкий и счастливый месяц 2020 года станет идеальным периодом для того, чтобы полностью восстановить силы и здоровье. Именно в августе стоит отправляться в санаторий и планировать отдых с целью оздоровления или лечения. Августовские звезды подарят возможность устранить вредные привычки и завершить дела, которые были отложены в долгий ящик. Особых карьерных и любовных вершин не покорить, зато методичный подход и забота о себе помогут создать прочный фундамент для будущего рывка.
Сентябрь
В сентябре представители стихии Земли, а также Скорпионы и Раки рискуют отважиться на смелые перемены и большие начинания, что, по словам астрологов, станет удачной инвестицией в будущее. Умерить пыл и контролировать эмоции следует Огненным Знакам — им звезды советуют придерживаться рационального подхода и если даже идти на риск, то только на необходимый. Остальным сентябрь принесет дружеские встречи, непринужденное общение и простые радости жизни. Астрологи советуют заняться собой — поставить главные цели и загадать правильные желания.
Октябрь
Октябрь 2020 года пройдет в атмосфере замкнутости и уединения. Стационарные планеты (в частности Плутон) дадут отличную возможность, чтобы разобраться с собственными желаниями и уделить время духовным поискам. Процесс внутренней трансформации — вынужденная мера для каждого Знака Зодиака: это позволит убрать бесполезные схемы из своей жизни. К третей декаде месяца активизируется Венера, которая заострит внимание на сфере удовольствий. Советуем приготовиться к смелым идеям, новому опыту, сильным эмоциям, а местами и любовным драмам.
Ноябрь
Основные активные планеты в ноябре 2020 года сделают все возможное, чтобы оградить нас от апатии и тоски. Благодаря Венере и Сатурну, месяц обещает быть ярким, активным и очень запоминающимся. Астрологи советуют воспользоваться этой ситуацией: удачны будут поездки, курортные романы, покупки. Правда, насладиться всеми прелестями жизни удастся не всем: Стрельцы, Водолеи, Овны, Весы и Львы получат билет в новую жизнь. А вот представители Девы и Козерога, а также Знака Рыбы и Близнецы могут пострадать даже от самых незначительных перемен в жизни. Будет легко предаваться мечтам, но следует учитывать и реальные условия, иначе рискуете остаться в плену иллюзий.
Декабрь
Декабрь 2020 года станет финансово продуктивным месяцем для представителей Знака Огня и Земли. Финансовые вопросы и рабочие проблемы будут решаться без промедлений. Планеты обеспечат возможностями для смены деятельности, открытия своего бизнеса и привлечения денег. Самое важное — держать себя в тонусе и не расходовать энергию впустую. Заключительный месяц, как ни странно, будет особенно удачным с точки зрения карьерного роста. Звезды будут настолько благоволить, что многих ждет повышение в должности, взлет по карьерной лестнице или выгодные предложения, касающиеся работы и денег.