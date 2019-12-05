Вакансия мечты: ходи на рождественские ярмарки и пей глинтвейн

Рождественское сумасшествие уже практически началось! Полки магазинов заполнены украшениями, установлены елки, а также открыты первые рождественские рынки. В Великобритании предлагают самую лучшую вакансию, которая доступна поклонникам зимних праздников. Об этом сообщает Insider.
Если наслаждаться глинтвейном и красиво украшенными Рождественскими рынками является твоим призванием, тебе стоит поторопиться подать заявку на эту должность. К тому же ты сможешь получать 50 фунтов (около 59 евро) в час.
Выставочная онлайн-платформа ExpoCart ищет на работу тестировщика рождественских ярмарок, который как минимум три раза в неделю будет посещать различные рождественские ярмарки в Англии. Например, в Бирмингеме и Эдинбурге.
Цель тестировщика – изучить, какие товары продают на ярмарках, какие вывески и украшения они используют, а также пробовать на вкус как пряники, так и глинтвейн.
Платформа ExpoCart готова платить счастливчику 50 фунтов (около 59 евро) в час за работу. Но не все так просто – после очередного посещения рождественского рынка нужно написать отчет минимум в 750 слов, а также приложить фотографии высокого качества. Почему не нанимают профессионала? ExpoCart поясняет, что на таких мероприятиях очень важен взгляд со стороны.
Все, конечно, не так просто – 50 фунтов в час звучит хорошо, но за посещение каждой ярмарки столько и платят. Если задержишься дольше, то это будет только ради собственного удовольствия. Помимо этого, компания покрывает только транспортные расходы для вас и еще одного человека, но не проживание. Компания также обещает выдавать карманные деньги на небольшие расходы.