Вакансия мечты: ходи на рождественские ярмарки и пей глинтвейн

Если наслаждаться глинтвейном и красиво украшенными Рождественскими рынками является твоим призванием, тебе стоит поторопиться подать заявку на эту должность. К тому же ты сможешь получать 50 фунтов (около 59 евро) в час.

Выставочная онлайн-платформа ExpoCart ищет на работу тестировщика рождественских ярмарок, который как минимум три раза в неделю будет посещать различные рождественские ярмарки в Англии. Например, в Бирмингеме и Эдинбурге.

Цель тестировщика – изучить, какие товары продают на ярмарках, какие вывески и украшения они используют, а также пробовать на вкус как пряники, так и глинтвейн.

Платформа ExpoCart готова платить счастливчику 50 фунтов (около 59 евро) в час за работу. Но не все так просто – после очередного посещения рождественского рынка нужно написать отчет минимум в 750 слов, а также приложить фотографии высокого качества. Почему не нанимают профессионала? ExpoCart поясняет, что на таких мероприятиях очень важен взгляд со стороны.