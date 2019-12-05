Чт, 5.12.2019
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Яркая галерея! Эстонские звезды собрали на благотворительном гала-вечере рекордную сумму

Благодаря щедрым эстонским общественным деятелям на ежегодном благотворительном гала-вечере Colonna собрали рекордную сумму. В этом году собранные деньги будут использованы на лечение бесплодия.

Мероприятие прошло в бывшем литейном цехе в районе Ноблесснер. По словам организатора, Роберто де Сильвестри, собранная сумма в 104 тысячи евро превзошла все ожидания.

На гламурном мероприятии отметились многие эстонские знаменитости, среди которых супермодель Кармен Касс и бывший премьер-минист Таави Рыйвас.

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