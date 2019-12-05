Афера по-лесбийски: как девушка из Украины получила гражданство в Прибалтике

Она очень общительный человек, активна в соцсетях, и у нее огромное число друзей из обоих лагерей, которые доверяют ей свои тайны, делятся переживаниями и просят совета в непростых жизненных ситуациях.

По ее словам, однополые отношения, кроме секса, практически ничем не отличаются от гетеросексуальных – там и настоящая любовь, и те же драмы, переживания, ссоры, примирения, ревность, измены, а порой и жестокие разочарования.

Пересказываем своими словами одну из историй обмана по-лесбийски, которую поведала собеседница (имена героинь по понятным причинам изменены):

Какое-то время назад в Киев приехала большая компания из Прибалтики – наверное, человек двадцать. И с принимающей стороны тоже было очень много народу. Там они и познакомились – не скрывающая своей ориентации украинка Леся и сдержанная в силу прибалтийского менталитета Юта, которая была замужем, родила двоих детей, но на тот момент уже развелась с супругом, потому что тоже поняла, что она «по девочкам». К слову, Юта более чем на десять лет старше Леси, но это не помешало вспыхнуть чувствам, и случилась у них сумасшедшая love story.

Практически сразу после первой встречи с молодой, но уже весьма искушенной в лесбийских романах Лесей, которая прекрасно знала, о чем завести разговор, как посмотреть и случайно прикоснуться, чтобы нажать на нужные кнопочки, Юта вообще забыла, с кем и зачем приехала в Киев. Она видела только ее.

Стоит отметить, что Леся девушка образованная, окончила университет по специальности английская филология, то есть она педагог и переводчик.

Время пролетело как во сне – романтические прогулки, душевные разговоры в уютных кафе и незабываемое «то самое». Юта вернулась домой, но бабочки в животе от одной мысли о любимой не отпускали. Около года они переписывались, ездили друг к другу в гости. Леся тоже признавалась, что очень скучает и хочет быть рядом с возлюбленной не от случая к случаю, а постоянно и на всю жизнь.

Тогда, чтобы Леся переехала к ней, Юта придумала, что можно оформить фиктивный брак с ее бывшим мужем, поскольку после развода они сохранили хорошие отношения. С регистрацией брака проблем не возникло, заморочки начались при получении вида на жительство: приходили сотрудники полиции и реально проверяли, живет ли Леся у своего мужа. Каким-то образом они решили этот вопрос (каким именно, рассказывать не будем – это уже схема мошенничества).

Как только вид на жительство был получен, Леся сразу разошлась с фиктивным мужем, а затем и ушла от Юты. Ничего не объясняя. От этих людей ей больше ничего не было нужно. Учитывая способности девушки к языкам, ей не составило труда выучить государственный, сдать экзамен и со временем получить гражданство прибалтийской страны.

Как выяснилось уже после произошедшего, Леся давно решила, что неплохо бы было перебраться в Прибалтику, где она бывала пару раз и, судя по всему, впечатлилась увиденным. Когда же в приехавшей в Киев прибалтийской делегации она увидела Юту, то сразу поняла – это шанс! И в голове нарисовалась схема. Главное было очаровать девушку и влюбить ее в себя. И это ей удалось.

Сегодня Леся живет в свое удовольствие в большом доме в стране, в которой мечтала жить. Ни семьи, ни постоянных отношений у нее нет.