Елена Летучая снялась обнаженной в честь дня рождения

Сегодня известная телеведущая Елена Летучая отмечает день рождения — ей исполняется 41 год. С раннего утра она получает многочисленные поздравления от поклонников, коллег и близких друзей, пишет Экспресс газета.
Свой день рождения Елена отмечает на Мальдивах. Туда она прилетела несколько дней назад вместе с мужем. Супруги выбрали отель Joali Maldives, в котором сняли роскошную виллу.
Уже утром Летучая успела поделиться с поклонниками первыми фотографиями. Она снялась полностью обнаженной в кровати, прикрывшись белоснежным одеялом. В руках она держала шары с цифрами 41.
Весь сегодняшний день Елена планирует провести в компании мужа на райском острове. Вероятно, Летучая отправиться отдыхать в спа, а вечером ее ждет праздничный ужин. Поклонники продолжают поздравлять ее с днем рождения и отмечают, что телеведущая выглядит значительно моложе своего возраста.