Чт, 5.12.2019
Эстонского пограничника сдуло ветром на территорию России СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Елена Летучая снялась обнаженной в честь дня рождения

Елена Летучая

ФОТО: Instagram

Сегодня известная телеведущая Елена Летучая отмечает день рождения — ей исполняется 41 год. С раннего утра она получает многочисленные поздравления от поклонников, коллег и близких друзей, пишет Экспресс газета.

Свой день рождения Елена отмечает на Мальдивах. Туда она прилетела несколько дней назад вместе с мужем. Супруги выбрали отель Joali Maldives, в котором сняли роскошную виллу.

Уже утром Летучая успела поделиться с поклонниками первыми фотографиями. Она снялась полностью обнаженной в кровати, прикрывшись белоснежным одеялом. В руках она держала шары с цифрами 41.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) on

Весь сегодняшний день Елена планирует провести в компании мужа на райском острове. Вероятно, Летучая отправиться отдыхать в спа, а вечером ее ждет праздничный ужин. Поклонники продолжают поздравлять ее с днем рождения и отмечают, что телеведущая выглядит значительно моложе своего возраста.

НАВЕРХ