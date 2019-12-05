Елена Летучая снялась обнаженной в честь дня рождения

Свой день рождения Елена отмечает на Мальдивах. Туда она прилетела несколько дней назад вместе с мужем. Супруги выбрали отель Joali Maldives, в котором сняли роскошную виллу.

Уже утром Летучая успела поделиться с поклонниками первыми фотографиями. Она снялась полностью обнаженной в кровати, прикрывшись белоснежным одеялом. В руках она держала шары с цифрами 41.