Мужчина отсудил деньги за концерт Шнура. Он не знал, что в песнях есть мат

Житель Новосибирска подал в суд на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за мат на концерте, сообщают "Вести Новосибирск".

Евгений Гуляев утверждает, что слышал по радио треки Шнура, но в них не было ненормативной лексики. Каково же было удивление новосибирца, когда на концерте песни оказались нецензурными.

Гуляева это оскорбило, после чего он через суд потребовал возместить ему моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Суд удовлетворил жалобу новосибирца, однако ему вернут лишь деньги, потраченные на билет. Также организатор концерта заплатит штраф в размере 2225 рублей.