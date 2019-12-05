Ей 50 лет! Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачном платье

На днях в Нью-Йорке состоялась церемония вручения премий IFP Gotham Awards, которую посетила и Дженнифер Лопес, обратив на себя внимание публики. И все из-за роскошного наряда в этот вечер. Для выхода в свет звезда выбрала соблазнительное платье из полупрозрачной ткани, которое было украшено многочисленными камнями и перьями — они и прикрывали пикантные места.