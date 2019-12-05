Чт, 5.12.2019
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Ей 50 лет! Дженнифер Лопес вышла в свет в прозрачном платье
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Дженнифер Лопес стала главной звездной на красной дорожке IFP Gotham Awards.

На днях в Нью-Йорке состоялась церемония вручения премий IFP Gotham Awards, которую посетила и Дженнифер Лопес, обратив на себя внимание публики. И все из-за роскошного наряда в этот вечер. Для выхода в свет звезда выбрала соблазнительное платье из полупрозрачной ткани, которое было украшено многочисленными камнями и перьями — они и прикрывали пикантные места. 

Завершением образа стали собранные в замысловатый пучок волосы, достаточно насыщенный макияж с акцентом на глазах, небольшие украшения и босоножки на высоком каблуке. Роскошная женщина, не так ли? 

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