Джастин Тимберлейк на фоне слухов об измене извинился перед женой

Я держусь подальше от сплетен, насколько это возможно. Но я чувствую, что для моей семьи очень важно развеять последние слухи, причиняющие боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел преподать своему сыну. Я приношу извинения моей прекрасной жене и семье за то, что я поставил их в неловкую ситуацию, и я сосредоточен на том, чтобы быть лучшим мужем и отцом, насколько я могу,