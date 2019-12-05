Выходные в Лапландии звезды шоу «Голос» из Эстонии превратились в мучения

Звезда шоу "Голос" из Эстонии, Ника Марула, отправилась на выходные в Лапландию, но все веселье Нике пришлось пропустить из-за болезни.
Коротко о том, как мои выходные превратились в мучения. Собралась я, значит, посидеть в пятницу с племянницей и больше ничего не планировалось. Сестра говорит: "давайка мы в субботу сгоняем на денёк в Лапландию к Санте?" Мы подорвались, звоню Шурику "давай плыви в Финку, поедем к Санте и на лыжах кататься". И все вроде круто, вот только я, как всегда, пока ехала, застудила себе правую часть лица, гланды превратились в шары. Так что на лыжах покатались все, кроме меня. И все что я помню с выходных - это таблетосы - Ответ Полине Гагариной на фразу, что ларингит у меня от переживаний, нет просто я победитель по жизни,
- написала Ника о своем отдыхе.
Напомним, Ника Прокопьева успешно прошла этап слепых прослушиваний и попала в команду Полины Гагариной, но, к сожалению, покинула конкурс после этапа поединков.
Вчера у Ники абсолютно пропал голос, как это бывает обычно перед самыми важными мероприятиями. Конечно, (выступление) могло быть еще лучше и должно было быть, но есть обстоятельство. Конечно же, это все нервы, нет никакого ларингита наверняка. Просто есть невероятное нервное напряжение, которое сыграло злую шутку. Но, в целом, мне так понравилось,
- Сказала Полина Гагарина после выступления Ники и ее соперницы Ивы Тодоровой.