Выходные в Лапландии звезды шоу «Голос» из Эстонии превратились в мучения

Коротко о том, как мои выходные превратились в мучения. Собралась я, значит, посидеть в пятницу с племянницей и больше ничего не планировалось. Сестра говорит: "давайка мы в субботу сгоняем на денёк в Лапландию к Санте?" Мы подорвались, звоню Шурику "давай плыви в Финку, поедем к Санте и на лыжах кататься". И все вроде круто, вот только я, как всегда, пока ехала, застудила себе правую часть лица, гланды превратились в шары. Так что на лыжах покатались все, кроме меня. И все что я помню с выходных - это таблетосы - Ответ Полине Гагариной на фразу, что ларингит у меня от переживаний, нет просто я победитель по жизни,