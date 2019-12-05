Снова одинока! Многодетная мать Сильвия Ильвес забыла надеть лифчик и пошла в клуб

ФОТО: Rene Lutterus

Многодетная мать-одиночка, которая совсем недавно пережила очередное расставание, выбрала для выхода в свет джинсы и короткий топ, оголивший ее стальной пресс.

ФОТО: Rene Lutterus

Как писал Limon ранее, не так давно Сильвия рассталась со своим ухажером — гитаристом Паулем Нейцовым. Разногласия у пары возникли, по словам Ильвес, по причине того, что Пауль не был готов к серьезным отношениям.

Личная жизнь эстонской виолончелистки, выступавшей на «Евровидении» в 2009 году в составе группы Urban Symphony, интересует общественность больше, чем ее творческие успехи. И это не удивительно, ведь Сильвия всегда очень откровенно рассказывает о всех радостях и неурядицах на любовном поприще.

В июне 2019 года она рассталась с отцом своего четвертого малыша, а уже в ноябре стало известно о ее отношениях с гитаристом Паулем Нейцовым.

Правда, судя по всему, отношения их продлились недолго, несмотря на то, что уже на третьей неделе отношений Нейцов сделал виолончелистке предложение.

По словам Ильвес, Нейцов был готов завести детей, переехать в Таллинн и даже бросить курить... По словам Ильвес, ее новый возлюбленный отчаянно нуждался во внимании. Как объяснила женщина, еще в субботу Пауль собирался строить с ней семью, а уже в воскресенье утром проснулся в постели со студенткой.

Он не понимал, почему он не может резвиться в постели с директором школы и студентками, если я еще не приняла решение. И почему же я так расстроена случившимся?