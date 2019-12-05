Русская Кардашян надела прозрачное белье, заставив фанатов забыть обо всём

Квитко примерила прозрачный кружевной бюстгальтер, который едва скрывал пышную грудь. В итоге оказалось, что девушка отчасти одета, но это мало заметно. Однако фанатам такой трюк пришёлся по душе. Они сочли наряд очень даже симпатичным, а модель — прекрасной. При этом Насте задали довольно частый вопрос: обращалась ли она к пластическим хирургам. Однако блогерша каждый раз настаивает на том, что красотой обязана генетике и спортзалу.