Русская Кардашян надела прозрачное белье, заставив фанатов забыть обо всём

Казалось бы, фанаты 25-летней российской модели Анастасии Квитко уже видели всё, но девушка каждый раз находит, чем их удивить, пишет Лайф.
Инста-дива, которую называют русской Ким Кардашян, показала новый горячий снимок. Девушка надела белую юбку, подчеркнув бёдра и тонкую талию. Но сверху решила не надевать ничего, кроме белья.
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Квитко примерила прозрачный кружевной бюстгальтер, который едва скрывал пышную грудь. В итоге оказалось, что девушка отчасти одета, но это мало заметно. Однако фанатам такой трюк пришёлся по душе. Они сочли наряд очень даже симпатичным, а модель — прекрасной. При этом Насте задали довольно частый вопрос: обращалась ли она к пластическим хирургам. Однако блогерша каждый раз настаивает на том, что красотой обязана генетике и спортзалу.
Ты прекрасна, у тебя очень красивое тело и ангельское лицо,
Подскажите доктора, у которого вы делали всю вашу красоту!?
- написали фанаты.