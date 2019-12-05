Родители Эстонии молят Кылварта и митрополита всея Эстонии о помощи: «На молодежном фестивале развращают детей»

Защитить детей и подростков от безнравственного искусства попросил мэра Таллинна Михаила Кылварта митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений. »
В своем письме Кылварту владыка выразил обеспокоенность тем, что в пятницу, 6 декабря, в столице состоится молодежный рэп-фестиваль, участники которого в своих песнях якобы используют нецензурную брань и пропагандируют наркотики, пишет rus.err.ee.
Соответствущую информацию митрополит Евгений получил от представителей НКО "Родители Эстонии", которые также недовольны тем, что 13 декабря в Таллинне пройдет выступление рэпера Элджея.
В письме, которое мы получили от НКО, говорится о том, что творчество этих музыкальных коллективов безнравственно: тексты песен содержат нецензурную брань и призыв к вседозволенности, включая и интерес к наркотикам,
- отметил митрополит Евгений.