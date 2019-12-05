Вдвое старше: певица из Тарту переехала в США к 47-летнему эстонскому миллионеру

На прошлой неделе Элиза посетила передачу «Õhtu!» на Kanal 2, в эфире которой ее также расспросили о личной жизни. Певица правда не решилась на какие-то откровения, отметила только, что свои отношения она обсуждать не хочет, однако призналась, что сейчас она очень счастлива.

В Instagram девушка сообщила, что переехала в США к эстонскому бизнесмену, который старше ее на 25 лет. Индрек Рахумаа — миллионер, бизнесмен и инвестор из Эстонии, который довольно серьезно пострадал от экономического кризиса в 2007 году и погрузился в огромные долги, но успел восстановить свое состояние и даже его приумножить.

Судя по снимкам, которые Колк публикует в Instagram, в новых отношениях она действительно счастлива. Девушка также поделилась фотогорафиями украшенного дома и своей праздничной елки.

К слову, Индрек Рахумаа постоянно выбирает в качестве спутниц жизни известных эстонских моделей, певиц и светских львиц. Ранее он состоял в отношениях с Терье Мандери, Хети Тульве и Мирьям Вяльоотс. Сама Колк ранее встречалась с продюсером Вахуром Валгмаа.