Гороскоп на 5 декабря: Тельцы останутся недовольны своей работой, а Скорпионам пора бороться с вредными привычками

Овен

У вас могут всплыть давние не решенные вовремя проблемы. Найдите время, чтобы заняться своей внешностью.

Телец

Не удивляйтесь, если в этот день у вас все будет валиться из рук. Просто терпеливо переждите этот период, советует «Сегодня».

Близнецы

Если вы решитесь на серьезную покупку, она окажется полезной и прослужит долго для всей семьи.

Рак

День подходит для долгосрочных планов в вашей работе. Если вы располагаете средствами, вложите их в дело.

Лев

Период подходит для начала обновления жилья или капитального ремонта. Смена интерьера вас порадует.

Дева

В этот день не поддавайтесь на провокации. Избежать конфликтов вам поможет природное чувство юмора.

Весы

Постарайтесь найти свободное время для релакса и прогулки на свежем воздухе – она пойдет вам на пользу.

Скорпион

Верьте в свои силы, и у вас все получится. Возьмите себя в руки и начнете борьбу с вредными привычками.

Стрелец

Если к вам обратятся за помощью или советом, вы сможете оказать действенную и компетентную поддержку.

Козерог

День не подходит для одиночной борьбы с проблемами. Привлекайте коллег к решению общих рабочих задач.

Водолей

Вас посетит вдохновение, захочется попробовать себя в творчестве, но вот работать в этот день будет сложно.

Рыбы