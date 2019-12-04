Наравне с Барселоной: Таллиннский рождественский рынок вновь вошел в ТОП-10 лучших Европы

Lonely Planet уверяет, что снегопад почти гарантирован во время рождественских каникул в Таллинне. В центре Старого города, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, над крохотными торговыми домиками возвышается гигантское дерево. По данным издания, изделия ручной работы, такие как шапки ручной работы, животные из морских трав и различные плетеные вещи продаются здесь хорошо, сообщает Uudised.tv3.ee.