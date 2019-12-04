Наравне с Барселоной: Таллиннский рождественский рынок вновь вошел в ТОП-10 лучших Европы

Декабрь уже наступил, в Европе открылись рождественские рынки, которые все по-своему прекрасные. К счастью, жители Эстонии не должны искать счастье в других странах, ведь влиятельное туристическое издание Lonely Planet в этом году вновь считает таллиннсский рынок одним из 10 лучших в Европе.
Lonely Planet уверяет, что снегопад почти гарантирован во время рождественских каникул в Таллинне. В центре Старого города, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, над крохотными торговыми домиками возвышается гигантское дерево. По данным издания, изделия ручной работы, такие как шапки ручной работы, животные из морских трав и различные плетеные вещи продаются здесь хорошо, сообщает Uudised.tv3.ee.
Lonely Planet также считает положительным, что в холодную погоду можно посетить близлежащие кафе и насладиться горячими блюдами эстонской кухни при свечах, такими как квашеная капуста и кровяная колбаса. По вечерам Дед Мороз часто выступает перед людьми.
Помимо Таллинна в ТОП-10 городов или мест с рождественскими рынками вошли: Барселона, Мальмё, Иннсбрук, Генгенбах, Кольмар, Падстоу, Сент-Хельер, Пилатус и дворец Хелльбрунн.