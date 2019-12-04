Полячка делает это круче, чем любая русская женщина! Мужчины, вы будете в восторге! (ВИДЕО)
В Польше живет человек, который лепит пельмени вручную быстрее всех в мире.
Беата Ясек уже не в первый раз внесена в Книгу рекордов Гиннесса. За час она может изготовить 1066 пельменей – один пельмень за 3,4 секунды.
Постоянная практика делает из тебя мастера и в любом деле возможно добиться успеха. Нужно набираться опыта и никогда не сдаваться. Самое важное - встретить в своей жизни хороших людей, а потом уже можно ставить различные рекорды,
– говорит рекордсменка.
Предыдущий рекорд по изготовлению пельменей принадлежал также Беате. Два года назад ей удалось за час слепить 756 польских пельменей.