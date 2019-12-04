«Ослепила»: Елизавета Боярская восхитила поклонников откровенным фото

Елизавета приняла участие в фотосессии для модного журнала. Для фотосессии визажисты подобрали девушке нежный осенний образ. Они отказались от сложных причесок, отдав предпочтение небрежным волнам каштановых волос. В макияже специалисты обратились к светло-коричневой нюдовой гамме, подчеркнув глаза артистки, выделив корректором скулы и нанеся на губы натурального цвета помаду.

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От такой естественной и в то же время необычайной красоты поклонники Елизаветы пришли в восторг. Многие поспешили высказаться, что актриса выглядит сногсшибательно. Тем не менее, нашлись и те, кто раскритиковал молодую маму. Некоторым пользователям показалось, что семейная женщина не должна оголяться на публике. Впрочем, сама Елизавета никак не отреагировала на эти высказывания.