Новый поворот в громком скандале с наследством Людмилы Гурченко

С тех пор, как умерла звезда советского кино Людмила Гурченко, прошло восемь лет. Между тем скандалы вокруг ее наследства продолжаются. В студии «Пусть говорят» появилась внучка актрисы Елена Королева, которая погрязла в судебных спорах с отцом, пишет Dni.ru.
После смерти легендарной актрисы в 2011 году часть ее богатств досталась единственной дочери Марии Королевой. Женщина получила имущество на сумму около 705 тысяч евро: несколько квартир в центре Москвы, дачу и права на интеллектуальную собственность.
В 2017 году Мария Королева умерла. Все, чем владела дочь Людмилы Гурченко, суд поделил на две равные доли: часть по закону отошла внучке легендарной актрисы Елене Королевой, остальное получил зять звезды советского кино Александр Королев.
В выпуске передачи «Пусть говорят» выяснилось, что внучка Людмилы Гурченко подала против родителя иск. Подробности громкого скандала в звездной семье озвучил адвокат Елены Королевой, Ольга Бирючева.
«Мы не хотели забрать все, мы хотели забрать то, что не вошло в наследственную массу, потому что ответчик наш Александр об этом не заявил. А именно: не было заявлено, что в наследство могут быть включены денежные средства на его вкладах, поскольку он супруг умершей. Не было заявлено в наследственном деле о том, что у него имеются общества с ограниченной ответственностью, где Лене могут принадлежать также доли, дивиденды. Также она может войти как участник в это общество», – сказала Бирючева в эфире «Пусть говорят».