Новый поворот в громком скандале с наследством Людмилы Гурченко

«Мы не хотели забрать все, мы хотели забрать то, что не вошло в наследственную массу, потому что ответчик наш Александр об этом не заявил. А именно: не было заявлено, что в наследство могут быть включены денежные средства на его вкладах, поскольку он супруг умершей. Не было заявлено в наследственном деле о том, что у него имеются общества с ограниченной ответственностью, где Лене могут принадлежать также доли, дивиденды. Также она может войти как участник в это общество», – сказала Бирючева в эфире «Пусть говорят».