Это что за красотка такая? Певица из Эстонии Beatrice Nebis приготовила для слушателей сюрприз

«Это первый сингл, который я выпустила, после переезда в Москву. Прошлый год был эмоционально сложным для меня, другая страна, новые люди, в результате чего и родилась песня «Как тебя найти». Я познакомилась с талантливыми ребятами из Москвы, с которыми мы решили воплотить в жизнь песню в стиле Nu Disco», - рассказывает Беатрис.