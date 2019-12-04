Это что за красотка такая? Певица из Эстонии Beatrice Nebis приготовила для слушателей сюрприз

Beatrice Nebis - автор-исполнитель из Эстонии в начале ноября представила свой новый сингл «Как тебя найти». Премьера состоялась 6-го ноября в утреннем эфире телеканала ETV+ и на Радио 4 в передаче «Великолепная Четверка».
На данный момент, Беатрис учится в Российской Академии музыки имени Гнесиных, на втором курсе факультета эстрадно-джазового вокала.
«Это первый сингл, который я выпустила, после переезда в Москву. Прошлый год был эмоционально сложным для меня, другая страна, новые люди, в результате чего и родилась песня «Как тебя найти». Я познакомилась с талантливыми ребятами из Москвы, с которыми мы решили воплотить в жизнь песню в стиле Nu Disco», - рассказывает Беатрис.
Давайте скорее от слов переходить к делу и слушать новую музыку!