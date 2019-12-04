Таллинн посетит звезда российского Stand Up и популярных YouTube-шоу

Артур Чапарян – один из самых необычных и самобытных комиков России. Он имеет свой неповторимый и легко узнаваемый стиль юмора. В частности, Артур не боится жестко говорить на тему отношений, не держится в стезе классического юмора. Его отличает особенная харизма и подача.

Артур является участником и продюсером шоу «22 комика» на ТНТ4, а также участником первого сезона YouTube шоу «Что было дальше?». Также Артур был резидентом «Stand Up на ТНТ» и выступал в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Артур возвращается в Таллинн со своей самой свежей и актуальной программой.

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