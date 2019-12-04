Почему кошка спит с хозяином: что означают ночные позы вашей любимицы?

Люди издавна наблюдали на кошками и подмечали места, которые животные выбирают для сна, связывая с ними самые разные приметы, сегодня поговорим об этом.

Одним из излюбленных мест для кошачьего сна является хозяйская постель. И с этим связано несколько примет и наблюдений.

1. Кошка спит в ногах хозяина

Согласно приметам, если кошка ложится в ноги хозяина, она чувствует накопленную за день усталость. Негативную энергию кошка забирает и отдает вам положительную взамен.

2. Кошка спит на животе или груди

Таким образом питомец может выражать свою любовь и преданность хозяину. Однако, если кошка регулярно спит у вас на животе в одном и том же месте, а вы ощущаете некоторые недомогания, стоит обратиться к врачу. Ведь кошки чувствуют болезни.

Некоторые ученые утверждают, что кошки просто выбирают более теплое место, а если в органах есть воспалительный процесс, это место на теле будет наиболее теплым.

Интересный факт: в древности считалось, что кошки чувствуют зарождение жизни. Если они спят на животе молодой женщины, значит в скором времени в семье ожидается пополнение.

3. Кошка спит на руках хозяина

Если кошка выбирает для сна правую руку, это может быть знаком того, что в скором времени хозяина ждет женитьба. Выбирая левую руку для сна, питомец предостерегает вас от возможных болезней, стоит внимательнее отнестись к своему здоровью.

4. Кошка спит на подушке у головы хозяина

Согласно поверьям, таким образом животные отгоняют дурные мысли и плохие сны. Любители животных утверждают, что так кошки показывают свою любовь к хозяину, ветеринары считают, что так кошка показывает господство над человеком, но в любом случае, мерное кошачье мурчанье помогает расслабиться и крепко уснуть.

5. Кошка спит под вашей кроватью

Считается, что животное чувствует негативную энергию, которая могла скопится у спального места, и таким образом ее нейтрализует.

Если вы давно думали о перестановке, возможно, стоит попробовать передвинуть кровать в другое место.

Почему кот спит с хозяином? Три причины

Так теплее. Самый простой и очевидный ответ, человек - живая грелка, а пушистики любят, где потеплее.

Самый простой и очевидный ответ, человек - живая грелка, а пушистики любят, где потеплее. Приятный запах и спокойствие. "Свой" человек пахнет приятно в понимании питомца, это дарит ощущение безопасности и уюта.

"Свой" человек пахнет приятно в понимании питомца, это дарит ощущение безопасности и уюта. Питомец лечит. Мы уже говорили о том, что издавна люди верят в целительные силы кошек. Когда они спят с человеком, то забирают негативную энергию и болезни.