Фотоновость: Стас Михайлов прилетел на частном самолете в Эстонию и заглянул на Ратушную площадь

2 декабря Стас Михайлов на частном самолете приземлился в Таллиннском аэропорту, чтобы выступить с концертом в эстонской столице, это он успешно и сделал - был аншлаг. Потом он слетал в Австрию и вот сегодня вернулся в нашу страну. Неустрашимый романтик и покоритель миллионов сердец Стас Михайлов приглашает своих слушателей из Йыхви на день рождения и праздничный концерт. Михайлову - 50! И концерт уже сегодня, в зале лишь несколько свободных мест.
Мой юбилейный концерт – это не погружение в ностальгию. Ведь прошлое уже было, завтра еще только наступит, а вот сегодня – это здесь и сейчас. Так давайте же сегодня жить, петь, танцевать и любить! У меня в программе будет много моментов, когда люди смогут петь и двигаться вместе со мной. Слушатели должны получить максимум удовольствия от концерта. Вместе с тем, буду петь так, чтобы заставить людей распахнуть душу и открыть потаенные уголки своих сердец. Вместе с тем, я хочу уйти от понятия «нафталин» в песне, на сцене – пусть про меня пишут и говорят все что угодно: пиджак не тот, прическа не та, веду себя не так, выгляжу не сяк… Главное, чтобы не пропадал интерес и не было бы равнодушия,
рассказывает певец.
В первый день визита Михайлов успел побывать на Ратушной площади и сфотографироваться на фоне рождественской ели. И это не зря, многие российские знаменитости в обязательном порядке там бывают в предпраздничное время, чтобы стать частью самого красивого рынка Европы.
Напоминаем, что сегодня, четвертого декабря, Стас Михайлов выступит в Йыхвиском концертном зале с юбилейным концертом «ВСЁ ДЛЯ ТЕБЯ».