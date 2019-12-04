Фотоновость: Стас Михайлов прилетел на частном самолете в Эстонию и заглянул на Ратушную площадь

Мой юбилейный концерт – это не погружение в ностальгию. Ведь прошлое уже было, завтра еще только наступит, а вот сегодня – это здесь и сейчас. Так давайте же сегодня жить, петь, танцевать и любить! У меня в программе будет много моментов, когда люди смогут петь и двигаться вместе со мной. Слушатели должны получить максимум удовольствия от концерта. Вместе с тем, буду петь так, чтобы заставить людей распахнуть душу и открыть потаенные уголки своих сердец. Вместе с тем, я хочу уйти от понятия «нафталин» в песне, на сцене – пусть про меня пишут и говорят все что угодно: пиджак не тот, прическа не та, веду себя не так, выгляжу не сяк… Главное, чтобы не пропадал интерес и не было бы равнодушия,