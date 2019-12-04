От судьбы не уйдешь: российского миллиардера, ставшего героем Евро-2008, насмерть сбила машина

Российский миллиардер, основатель и владелец группы компаний «Магнат», самый богатый волгоградец Дмитрий Обретецкий на 50-м году жизни скончался в Великобритании. По информации портала V1.ru, мужчину в конце ноября сбила машина возле его дома в Лондоне. После ДТП он неделю пролежал в коме, однако врачи так и не смогли спасти его жизнь.

Бизнесмен прославился не только среди предпринимателей, но и среди футбольных болельщиков. Во время «бронзового» для сборной России по футболу Евро-2008 мужчина наблюдал за матчем РФ с Нидерландами с фанатской трибуны сборной Голландии и размахивал среди болельщиков соперника российским флагом, на котором было написано «Волгоград». Каждый гол российской сборной миллиардер бурно праздновал, в то время как рядом находились голландцы, встречающие каждый мяч в ворота свой страны с грустью. Кадры радующегося Обретецкого облетели весь мир.