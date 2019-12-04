Экс-солистка SEREBRO сняла откровенное видео с бойфрендом вместо одежды

Певица решила не ограничиваться совместными снимками и выложила ролик, на котором сидит топлес на полу. При этом 28-летний возлюбленный тоже стоит голый по пояс и бережно прикрывает грудь Полины руками. Пара нежно целуется, пока певица снимает интимный момент на видео.

Экс-участница SEREBRO подписала провокационные кадры лаконично: "Люблю". И теперь, кажется, поклонники могут порадоваться за личную жизнь артистки, которую она активно стала демонстрировать. Пара нежно признаётся друг другу в чувствах в соцсетях, Мильковский даже называет девушку своей малышкой.

Многие подписчики поддержали идею Полины выложить домашнее видео, которое явно предназначено для личного просмотра. Они сочли это поводом для умиления, назвав артистов лучшей парой. Однако не всем понравилась такая демонстрация, и фанаты предположили, что девушке придётся жалеть о своём поступке.

Вы такие милые, боже,

Такие вы, чисто как из кинематографа пара,

Вы с Женей — самая лучшая пара,