Из Эстонии за копейки: узнайте, куда можно отправиться самолетом на Рождество

Портал Limon.ee подобрал некоторые варианты самых дешевых авиаперелетов в рождественскую неделю. Смотрите, куда можно улететь в это время из Таллинна и вернуться обратно по приемлемым ценам. Напомним, что поскольку зачастую авиация непредсказуема, то приведенные ниже цены могут измениться.

Таллинн – Осло – Таллинн (авиакомпания Norwegian Air)

Вылет из Таллинна 21 декабря, обратно – 28 декабря.

Рейс туда-обратно стоит от 70 евро на человека.

Таллинн – Стокгольм – Таллинн (авиакомпания LOT)

Вылет из Таллинна 21 декабря, обратно – 28 декабря.

Рейс туда-обратно стоит от 71 евро на человека.

Стокгольм ФОТО: BOB STRONG/REUTERS

Таллинн – Дюссельдорф – Таллинн (авиакомпания Ryanair)

Вылет из Таллинна 23 декабря, обратно – 30 декабря.

Стоимость туда 18,99 евро, обратно 108,99 евро. Итого: рейс туда-обратно около 128 евро на человека.

Таллинн – Берлин – Таллинн (авиакомпания Ryanair)

Вылет из Таллинна 21 декабря, обратно – 30 декабря.

Стоимость туда 46,99 евро, обратно – 66,99 евро. Итого: рейс туда-обратно около 114 евро на человека.

Таллинн – Мальта – Таллинн (авиакомпания Ryanair)

Вылет из Таллинна 19 декабря, обратно – 26 декабря.

Стоимость туда 31,44 евро, обратно – 116,99 евро. Итого: рейс туда-обратно около 149 евро на человека.

Таллинн – Лондон – Таллинн (авиакомпания Ryanair)

Вылет из Таллинна 22 декабря, обратно – 30 декабря.

Стоимость туда 61,99 евро, обратно – 85,99 евро. Итого: рейс туда-обратно около 148 евро на человека.

Лондон ФОТО: Matt Crossick/PA Wire/PA Images

Таллинн – Эдинбург – Таллинн (авиакомпания Ryanair)

Вылет из Таллинна 20 декабря, обратно – 27 декабря.

Стоимость туда 20,99 евро, обратно – 72,99 евро. Итого: рейс туда-обратно около 94 евро на человека.