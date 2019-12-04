Зимний образ Екатерины Климовой вызвал восхищение

Как проходят ваши первые зимние деньки? Лично я с нетерпением жду встречи с тобой, любимый зритель... Сегодня — Псков, 4-го декабря — Великий Новгород, 5-го — Питер,

Сейчас артистка выступает с гастролями по России. Так, сегодня и завтра она играет в драме «Love Letters. Любовные письма» в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге, в середине декабря выйдет на сцену в спектакле «Мастер и Маргарита», который представят в Томске и Новосибирске.