Зимний образ Екатерины Климовой вызвал восхищение

Екатерина Климова отметила первые зимние дни новой фотосессией. Результат она опубликовала в своем микроблоге, пишет Экспресс газета.
Как проходят ваши первые зимние деньки? Лично я с нетерпением жду встречи с тобой, любимый зритель... Сегодня — Псков, 4-го декабря — Великий Новгород, 5-го — Питер,
— сообщила актриса под снимком, на котором запечатлена в белом свитере, джинсах и кедах. Волосы кинозвезды уложены в прямое каре.
Новое фото Екатерины Климовой привело поклонников в восторг. «Самая красивая российская актриса»; «Лапочка такая», — умилились фанаты. Некоторые посчитали, что 41-летняя звезда выглядит заметно моложе своих лет.
Сейчас артистка выступает с гастролями по России. Так, сегодня и завтра она играет в драме «Love Letters. Любовные письма» в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге, в середине декабря выйдет на сцену в спектакле «Мастер и Маргарита», который представят в Томске и Новосибирске.