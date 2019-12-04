Ср, 4.12.2019
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Видео: такой Татьяну Буланову вы никогда не видели! Певица показала клип, снятый в 90-м году на Васильевском острове

Такой была Татьяна Буланова в 1990 году.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Невероятный подарок 1 декабря всем своим поклонникам сделала певица Татьяна Буланова! Артистка представила клип на песню «Девчонка», снятый в июле 1990 года на Васильевском острове Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. 

Клип долгое время хранился на видеокассете в городн Санкт Петербург у коллекционера музыкальных записей 80-90 годов. В 2009 году видеокассета вместе с другими записями была перевезена в Новосибирск. Оцифрована запись была год назад и любезно предоставлена официальному Youtube-каналу Андреем - с сайта http://www.musicvideo80.com. 

Напомним, что недавно Буланова дала интервью издания города Кострома, в нем она рассказала: «В 90-е годы стоишь на сцене и думаешь: когда уже покормят?»

Смотрите видео! А вы бы узнали Татьяну Буланову? 

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