Видео: такой Татьяну Буланову вы никогда не видели! Певица показала клип, снятый в 90-м году на Васильевском острове

Клип долгое время хранился на видеокассете в городн Санкт Петербург у коллекционера музыкальных записей 80-90 годов. В 2009 году видеокассета вместе с другими записями была перевезена в Новосибирск. Оцифрована запись была год назад и любезно предоставлена официальному Youtube-каналу Андреем - с сайта http://www.musicvideo80.com.