Эстонского пограничника сдуло ветром на территорию России

Сильный ветер, пронесшийся в Эстонии в ноябре, сдул на территорию России солдата пограничных войск страны Якко Мюлла. Во время несения службы эстонец прогуливался вдоль полосы, разделяющей два государства. Далее, по его словам, он потерял сознание и проснулся от сильного гула трактора.

Эстонец увидел хозяина машины и обратился к нему по-эстонски. Собеседник, применив нецензурную лексику, дал понять непрошеному гостю, что его не понимает. Пограничник повысил голос на тракториста и пригрозил ему переводом в статуса негражданина. Осознав, что это не помогает наладить диалог, он произнёс фразу на несовершенном русском языке, смысл которой заключался в обязательности знания государственного языка. На это он в ответ услышал очередные русские выражения. Тракторист позвонил в полицию, и иностранный гражданин был задержан и передан в руки медиков, обнаруживших у пограничника множество ссадин на голове, руках и ногах.

Мужчина был помещён на лечение в местную больницу. На пятый день его пребывания на территории России в местное ОВД поступила ориентировка из Эстонии, чётко описывавшая пограничника. После выхода из медицинского учреждения ему был выписан протокол о незаконном пересечении государственной границы и штраф.

В погранслужбе Эстонии добавили, что причиной инцидента стал низкий вес военнослужащего (50 кг), из-за которого он уже улетал в разные населённые пункты на родине, за пределами страны он оказался впервые. Для избежания подобных случае в дальнейшем власти прибалтийского государства планируют обустроить более высокое заграждение.