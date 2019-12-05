Эстонка Анна Пармас, снявшая самую популярную комедию в России «Давай разведемся!», призналась, что она - жуткий вампир!

- Мысль про «отпугнет» почему была?

- Потому что негативная коннотация усматривается. Я не буду учить их, как прокатывать фильмы, но чувствовала, что название, хоть и опасное, западет. Я счастлива, что оно сохранилось.

- На ваш взгляд, женщине лучше быть замужем или одной?

Женщине, как и любому человеку, надо быть счастливой. Если она несчастна в браке, надо разводиться. Если она несчастна в разводе, значит, надо искать мужчину. Надо действовать сообразно тому, что она чувствует.

- Мне кажется, что многие женщины не понимают, как можно быть счастливой без мужа.

- Давайте разбираться. Нужно проанализировать, почему я несчастна, сходить к специалисту – все хорошие психотерапевты направляют тебя думать над вопросом. Так начнется положительный процесс, придет понимание того, что такое счастье. Конечно, есть те, кто получает удовольствие от несчастья, кто любит страдать. Мазохисты, да, пусть они будут счастливы в страдании. Я имею в виду не присевших на иглу мазохизма, а нормальных, которые мучаются вопросом: почему я такой несчастный человек? Надо уходить от порочной зависимости и связывать свое счастье неизбежно с чем-то или кем-то. Как многие считают: если бы у меня было много денег, я был бы счастлив, а денег нет, вот я и несчастлив. Любое обстоятельство можно считать оправданием, и ты зацикливаешься на этом. Человек несчастлив, когда в его жизни присутствует настоящая беда. Наверное, стоит равнять по беде. Хочешь мужчину – давай, ищи его, но только найди хорошего. Потому что если ты столько сил потратила на поиски, зачем же падать в первые попавшиеся объятия?

- Часто ты боишься что-то изменить, потому что думаешь: а вдруг будет хуже? Вдруг без мужа будет хуже, чем с плохим, но все-таки мужем?

- Да откуда ж мы знаем, как будет! Надо перестать думать о будущем. Я как человек-контролер обожаю строить планы: выстрою все, а потом они начинают рушиться. И это тоже часть плана. А вдруг я буду несчастна? Все может быть. А может и не быть.

Анна Пармас ФОТО: личный архив

Мы любим просить чего-то у Бога или у мироздания, мужчину в том числе, и очень конкретно записываем. И часто выходит, что нам этого не надо. Предположим, я заказываю на Новый год машину, а потом выясняется, что мне некуда на ней ездить, потому что я уехала жить в другой город, где машина не нужна. И ты думаешь: лучше бы заказала бесплатные билеты туда-сюда.

Мы никак не можем довериться небесам, сказав: Господи, сделай так, как ты считаешь нужным. Мы говорим: послушай, ты не знаешь, как нам лучше, вот список, посмотри. И сверху на нас смотрят и говорят: пожалуйста, получи! Я очень хочу мужчину-врача. На тебе врача. Появляется в ее жизни врач, который оказывается страшным бабником, мотает ей нервы, или у него постоянные ночные дежурства. Но он же врач. Мне кажется, надо положиться на судьбу. Она всегда нам уготовит что-то хорошее. Просто надо поменять угол зрения. Поверьте, там знают лучше.

- Вы ощущаете себя звездой?

- Не ощущаю. Мне 49 лет. Если бы мне было лет 29, наверное, я бы поддалась этому сладкому ощущению. А сейчас я рассуждаю с очень приземленной позиции: если у меня появилась известность, значит, у меня будет работа, значит, будут деньги, значит, мы с семьей будем хорошо жить. Какой смысл в просто славе? В молодости мне хотелось быть знаменитой, блистать и тусоваться – волшебство невероятное. Но, видимо, наверху посчитали: подожди. Рекомендую всем получать славу лет в 40, когда уже мозги на месте.

- Вам роли часто предлагают? Видели вас недавно в сериале «Шторм».

- Это прихоть моих близких друзей. Я человек с низкой культурой отказа, не могу сказать «нет». Я обожаю фильм «Осенний марафон». Там есть гениальная сцена: герой Леонова говорит своему соседу Бузыкину: а грибы, вы же не собирали грибы? Бузыкин отвечает, что ему надо доклад писать. И в следующем кадре мы видим, как Бузыкин вместе со всеми собирает грибы. Я абсолютный Бузыкин. Давай ты сыграешь эту роль? И мне уже поправляют грим на съемочной площадке. Но я стараюсь не подвести людей и не испортить общий ансамбль.