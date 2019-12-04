«Когда чуток накатила»: видео с пьяной Волочковой разнесли в Сети

«Вы представляете! Я жду чехол на этот телефон, конечно же, но я хочу сказать огромное спасибо моему любимому человеку за подарок, потому что это действительно очень прикольно, очень классно и очень красиво! И теперь я знаю, что все фотографии, которые вы будете видеть в инстаграме, они будут сделаны с этой камеры. Представляете? Вот так вот! А вы думали! Ха-ха! О какая большая здесь зарядка! Ну, ничего страшного», - говорит она.