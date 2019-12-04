«Когда чуток накатила»: видео с пьяной Волочковой разнесли в Сети

Известная российская балерина 43-летняя Анастасия Волочкова похвасталась перед подписчиками своего Instagram новым телефоном - iPhone последней модели, пишет Topnews.
В кадре танцовщица позирует в своем роскошном особняке и заплетающимся языком рассказывает о своем новом телефоне, который ей подарил ее любовник.
«Вы представляете! Я жду чехол на этот телефон, конечно же, но я хочу сказать огромное спасибо моему любимому человеку за подарок, потому что это действительно очень прикольно, очень классно и очень красиво! И теперь я знаю, что все фотографии, которые вы будете видеть в инстаграме, они будут сделаны с этой камеры. Представляете? Вот так вот! А вы думали! Ха-ха! О какая большая здесь зарядка! Ну, ничего страшного», - говорит она.
Из-за такого странного поведения многие комментаторы заподозрили Анастасию в пьянстве. «Когда чуток накатила и хвастаешься новым яблоком перед подружками», - написал один из пользователей. «Она трезвой вообще бывает?», «Глаза в кучу, язык заплетается, все понятно», «Накатила для храбрости», - пишут фолловеры.