«Он заказал мне водку, а после ночного клуба мы занялись сексом»: откровения предполагаемой жертвы сына Елизаветы II

Скандал вокруг личной жизни среднего сына Елизаветы II продолжает набирать обороты. Вирджиния Робертс утверждает, что еще в 2001 году была изнасилована принцем Эндрю. Тогда ей было всего 17 лет: за два года до этого она попала в сексуальное рабство к Джеффри Эпштейну. Сначала миллиардер использовал Вирджинию для удовлетворения собственных прихотей, а потом стал отправлять ее на тайные встречи с друзьями.

В 2001 году Эпштейн привез девушку в Лондон, где и познакомил с высокопоставленным аристократом. «Вечером мы пошли в клуб, сидели в VIP-зоне. Эндрю заказал для меня водку, а потом пригласил танцевать. В машине, когда мы направлялись из ночного клуба, мне сказали, что я должна сделать для Эндрю все то же, что делаю для Джеффри. Сначала секс был в ванной, затем в спальне. Все происходило не долго, но отвратительно. Помню, когда все закончилось, он встал и сказал «спасибо», — рассказала Вирджиния.