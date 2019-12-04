Пять вещей, мешающих разбогатеть, которые есть в каждом доме

Конечно, сначала следует вспомнить о том, что самое главное в квартире — это порядок. Уборка по правилам фэншуй поможет наладить в доме гармонию. Не забывайте почаще протирать пыль и избавляться от мусора.

Неработающие часы

Часы обладают невероятно мощной энергетикой. В работающем состоянии они способны приносить в дом гармонию и даровать людям силы, но если часы не работают по какой-то причине, то их стоит починить или заменить как можно скорее.

Остановившиеся часы очень негативно влияют на финансовую удачу и на фортуну людей, живущих в доме. Такие часы словно прерывают передвижение позитивных финансовых потоков сквозь пространство.

Избавляться от часов или чинить их необходимо даже в том случае, если речь идет не о настенных или напольных часах, а о простых наручных. У этого предмета есть особая сила, которую необходимо поддерживать. Не задерживайте ремонт часов и не принимайте часы в дар от других людей, которые не живут с вами.

Старый кошелек

Старые вещи — плохая примета, но старый кошелек — это особый случай. Речь тут больше не о его возрасте, а о состоянии. Он не должен быть порван или изрядно потёрт. Если он имеет некрасивый вид, то деньги не будут в нем надолго задерживаться.

Также запрещается держать дома кошельки, которые лежат без дела, ведь пустой кошелек — это символ бедности. Если у вас есть такой, то нужно положить туда немного монеток и хотя бы одну купюру, и тогда спокойно можно ходить со старым, пока он не износится. Ознакомьтесь на всякий случай с тем, каким должен быть кошелек по правилам фэншуй.

Разбитая посуда, зеркала

У многих людей имеется дома посуда, на которой откололась частичка или где-то есть трещина. Такую посуду необходимо выбрасывать в срочном порядке, потому что она отгоняет от людей удачу.

Также не стоит держать дома разбитые и треснувшие зеркала. Многим очень жалко их выбрасывать, но придется это сделать, если не хочется терпеть неудачи в финансовой сфере. Треснувшее или слишком старое и потертое зеркало — символ несбывшихся надежд и мечтаний.

Засохшие цветы

Растительность — это очень хорошо, но не стоит держать дома засохшие цветы, потому что они являются источником негативной энергии, которая убивает в людях креативность, оптимизм. В финансовой сфере такие качества очень важны.

Если вам был очень дорог букет, то лучше убрать его из спальни, из кухни и не держать на окне, потому что финансовые потоки двигаются через центр помещения из окна к входной двери.

Вещи, не имеющие пары

Речь идет о варежках, ботинках, носках. Такие вещи тоже плохо сказываются на финансовых успехах. Лучше избавляться от того, чтобы точно не будете использовать без пары. Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают, что так вы избавите себя от денежных проблем.