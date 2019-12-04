Многодетную россиянку обезглавил ее бойфренд в Испании

Юлия родилась и выросла в Волгодонске Ростовской области, переехала в Испанию на ПМЖ более 10 лет назад. Женщина обосновалась в населенном пункте Барселоны, Эль-Прат-де-Льобрегат, где сейчас живет и ее мама.

Последние годы Юлия жила гражданским браком с местным жителем, имя которого по просьбе следствия не распространяется. В этих отношениях у пары родились трое детей: дочки Изабель и Алина, и сын Александр.

Юлия со своим бойфрендом и детьми Соцсети

2 декабря соседи Сафоновой вызвали полицию из-за шума в их квартире — Юлия громко выясняла отношения со своим бойфрендом. По замечанию соседей, представители органов правопорядка не первый раз приезжали в эту семью. Особенно ситуация накалилась в последнее время.

Близкое окружение Юлии сообщило, что ссоры в ее семье начались давно, но в полицию женщина не заявляла. «В последние месяцы ситуация стала очень напряженной. Как-то раз ее мать появилась в школе и кричала на сожителя дочери за то, что тот говорил плохие вещи о ее сыне», — рассказал мужчина, который водил своих детей в ту же школу, что и Сафонова.

Приехавшие по вызову полицейские обнаружили в одной из комнат обезглавленное тело россиянки. На ее теле также были зафиксировали следы от ножевых ранений. Преступник успел скрыться, но в тот же день он был задержан силовиками. По сообщениям правоохранителей, мужчина направлялся в полицейский участок, чтобы сдаться.

Юлия больше 10 лет жила в Испании Соцсети

Испанские журналисты выяснили, что, несмотря на отсутствие заявлений в полицию, мэрия знала о насилии в отношении Юлии — она получала психологическую помощь с лета в муниципальной службе ухода за женщинами, подчеркнули в Верховном суде Каталонии.

В связи с гибелью россиянки мэрия Эль-Прат-де-Льобрегат объявила трехдневный траур. Сегодня в городе прошел массовый митинг против насилия над женщинами. Граждане Каталонии возмущены незащищенностью женщин от домашнего насилия.

«У этого бедствия нет возраста, происхождения, культуры и религии. Мы возмущены и осуждаем это убийство», — заявили представители городских властей на митинге. Мэр города, Луис Михолер, выразил соболезнования родным погибшей.