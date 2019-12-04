Русская стала невестой наследника династии Рокфеллеров

Стандартной историей любви их случай не назовешь. Дело в том, что Ольга занимает руководящую должность в компании «Синергия». Молодые люди познакомились примерно год назад: их деловая переписка быстро переросла в личную, а затем и романтическую.

«Я обратил внимание на ее манеру общения — очень профессиональная, при этом обаятельная. Я всегда анализирую людей, их поведение, и Ольга показалась мне гармоничной во всем — идеальный баланс между женственностью и решительностью. Чем больше мы разговаривали, тем больше меня к ней тянуло», — вспоминает Майкл в интервью журналу Hello!

Ради возлюбленной Рокфеллер был даже готов покинуть Лондон и поселиться в Москве. Однако невеста настояла на том, чтобы он остался на родине.

Свадьба и переезд пары в совместное гнездышко состоится не совсем скоро. Перед заслуженным отдыхом Ольга планирует закончить все срочные проекты. Не сомневаемся, что таких у бизнес-леди довольно много. Кстати, Грищенко совсем не претендует на семейное дело своего любимого. Наоборот, она хочет дистанцироваться от бизнеса его родственников.

Известно, что у россиянки есть сын Данила, мальчик учится в Нью-Йорке. Он уже успел подружиться с будущим отчимом. «Поступать хочет в Колумбийский университет, где в свое время учился я. У нас с Дэном вообще много общего. Когда я первый раз разговаривал с ним по телефону, был поражен уровнем его американского английского», — заверил Майкл.