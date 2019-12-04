Спорим, вы не знали! Пять ситуаций, в которых категорически нельзя пить воду

Вода — важнейший источник жизни и здоровья организма. Она участвует в регуляции всех органов и систем, поэтому в сутки необходимо выпивать достаточное количество жидкости, пишет food.inmyroom.ru.
Но есть ситуации, в которых драгоценная влага может принести не пользу, а вред. Рассказываем, в каких случаях категорически не стоит пить воду.
Перед сном
Не стоит пить воду непосредственно перед сном. Во-первых, это нарушит режим сна, так как ночью вы захотите в туалет и проснетесь. Если же проигнорировать зов природы, в дальнейшем могут возникнуть проблемы с мочевым пузырем, да и организм в таком состоянии не сможет полноценно расслабиться. Во-вторых, вода дает лишнюю нагрузку на почки, которые в ночное время работают не так интенсивно, как днем, поэтому утром вы проснетесь с отеками на ногах, лице и с мешками под глазами. Ну и наконец, ночью метаболизм замедляется, так что лучше не нагружать организм лишней жидкостью.
Вместе с острой пищей
Перец чили, карри и другая острая пища заставляют слизистую гореть огнем. Естественное желание человека при этом — выпить воды, чтобы «потушить пожар» во рту. Вот только делать этого категорически нельзя: вода распространит капсаицин (вещество, которое и вызывает чувство жжения) во рту и в пищеводе и вместо облегчения принесет еще больший дискомфорт. Вместо воды медики рекомендуют запивать острую пищу молоком, которое растворяет молекулы капсаицина.
Во время тренировки
Во время активной тренировки организм теряет много жидкости через потоотделение. Тем не менее пить воду во время физических нагрузок нельзя: вода увеличивает объем крови, что создает нагрузку на сердечную мышцу. Результатом может стать диагноз «спортивное сердце», который сопровождается такими симптомами, как брадикардия, систолический шум и дополнительные сердечные тоны. Если в процессе тренировки возникла жажда, нужно постепенно снизить темп физической нагрузки и отдохнуть: только когда частота пульса, дыхания и артериальное давление придут в норму, можно выпить воды.
Когда вы стоите
Специалисты считают, что лучше всего пить воду в положении сидя. Дело в том, что, когда вы сидите, жидкость какое-то время задерживается в желудке, прежде чем перейти в двенадцатиперстную кишку, — под воздействием кислой среды желудка количество вредных микроорганизмов в воде уменьшается. А когда вы стоите, вода не успевает задержаться в этом естественном «фильтре» и сразу поступает в мочевой пузырь и оставляет в нем осадки, что в дальнейшем чревато проблемами с почками.
После дыни
В целом запивать фрукты не возбраняется. Исключение составляет дыня, которая не сочетается ни с одним продуктом, включая воду. Во-первых, в дыне и так очень много жидкости, поэтому выпитая вода окажет дополнительную нагрузку на почки. А во-вторых, результатом взаимодействия дыни и воды в желудке могут стать колики, брожение и диарея.