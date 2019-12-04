Спорим, вы не знали! Пять ситуаций, в которых категорически нельзя пить воду

Не стоит пить воду непосредственно перед сном. Во-первых, это нарушит режим сна, так как ночью вы захотите в туалет и проснетесь. Если же проигнорировать зов природы, в дальнейшем могут возникнуть проблемы с мочевым пузырем, да и организм в таком состоянии не сможет полноценно расслабиться. Во-вторых, вода дает лишнюю нагрузку на почки, которые в ночное время работают не так интенсивно, как днем, поэтому утром вы проснетесь с отеками на ногах, лице и с мешками под глазами. Ну и наконец, ночью метаболизм замедляется, так что лучше не нагружать организм лишней жидкостью.

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