Молодая жена облизала оголившегося Цекало

58-летний Александр Цекало и 28-летняя Дарина Эрвин наслаждаются отдыхом на Багамских островах. Супруга продюсера поделилась позитивными фото и видео из путешествия.
Художница и продюсер больше не скрываются и смело демонстрируют чувства на публике. Сейчас пара проводит романтические каникулы на Багамах. Цекало не ведет социальные сети, но его молодая жена с удовольствием показывает снимки и видео из отпуска.
Эрвин также опубликовал в Instagram stories кадр, на котором облизывает небритую щеку супруга. Раздетый по пояс Александр широко улыбался.
Большая разница в возрасте не стала проблемой для супругов. Рядом с Дариной продюсер помолодел и похудел. Однако некоторые звезды шоу-бизнеса убеждены, что художница не пара ему, так как она якобы преследует корыстные цели. Цекало не обращает внимания на пересуды и задаривает жену дорогими подарками. Брюнетка уже хвасталась кольцом с изумрудом.