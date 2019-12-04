Молодая жена облизала оголившегося Цекало

Художница и продюсер больше не скрываются и смело демонстрируют чувства на публике. Сейчас пара проводит романтические каникулы на Багамах. Цекало не ведет социальные сети, но его молодая жена с удовольствием показывает снимки и видео из отпуска.

На днях супруги отправились в морское путешествие на яхте. Александр не выпускал из объятий Дарину. Брюнетка эффектно смотрелась в ярком салатовом купальнике. Художница игриво улыбалась и кокетничала с мужем, который светился от счастья.

Большая разница в возрасте не стала проблемой для супругов. Рядом с Дариной продюсер помолодел и похудел. Однако некоторые звезды шоу-бизнеса убеждены, что художница не пара ему, так как она якобы преследует корыстные цели. Цекало не обращает внимания на пересуды и задаривает жену дорогими подарками. Брюнетка уже хвасталась кольцом с изумрудом.