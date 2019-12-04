Анна Семенович раскрыла шокирующую правду о работе в группе «Блестящие»

Анна Семенович является одной из самых запоминающихся солисток группы «Блестящие», чья жизнь, по мнению многих, была похожа на сказку. Однако это только на первый взгляд. Порой участницам девичьего квартета приходилось жертвовать самым дорогим, чтобы иметь возможность быть частью шоу-бизнеса.

К слову, Семенович не сразу попала в коллектив: после проб ей довольно долго не могли дать окончательный ответ, станет ли она новой участницей коллектива. Через несколько дней ожидания продюсеры позвонили ей и сказали, что утром следующего дня нужно быть в аэропорту, так как она едет на гастроли.Ситуация осложнялась тем, что Семенович в этот момент испытывала серьезные проблемы со здоровьем. Ей пришлось вызвать скорую помощь и объяснять медикам, что ее незамедлительно нужно поставить на ноги.