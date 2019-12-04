«Допрыгается, кобель»: женатого Галустяна засняли в непристойных позах со знойной красоткой

Юморист подкинул дров в топку общественного мнения после участия в скандальном шоу Comment Out на YouTube вместе с резидентом Comedy Club Демисом Карибидисом.

Как оказалось, счастливо женатый Галустян, отец двух девочек активно заигрывал и флиртовал со знойной брюнеткой, фитнес-тренером Лерой Меркуловой, и в какой-то момент даже оказался между ее ног. При этом Демис Карибидис не выдержал и тоже высказался относительно поведения знаменитости.

Пользователи Сети также отмечали похотливый взгляд Галустяна в сторону Меркуловой, подчеркивая, что его жене Виктории явно не понравится эта ситуация.

«Чувствую, если жена Галустяна увидит его взгляд, то доченьки останутся без отца - допрыгается, кобель», - написал один из пользователей.

Сама Лера также не постеснялась опубликовать в соцсетях снимок с Галустяном, на котором юморист обнимает девушку за обнаженное тело.

СМИ уже подметили, что после эфира Михаил Галустян отписался от страницы девушки в Instagram, возможно, получив выговор от жены.

В рамках Comment Out Галустян не только обжимался со знойной красоткой, но и на пару с Карибидисом оставлял дурацкие комментарии к публикациям Лаймы Вайкуле, Надежды Бабкиной и других знаменитостей.

В качестве одного из наказаний Галустян попытался залезть в чемодан и даже выдержал попытки его закрыть, а во втором раунде Демису Карибидису досталось фото из Instagram Надежды Бабкиной, на котором она запечатлена вместе со своим коллегой по театру «Русская песня» - исполнительным директором Антоном Собяниным.

Отвечая на вопрос Михаила Галустяна о том, кто такой Антон Собянин, Карибидис пошутил: «Новый мэр Москвы, не знаете что ли?»

«Ночной мэр», - добавил Галустян.