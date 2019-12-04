Какие контрацептивы существовали в древности

Кроме того, женщины боялись родить не от того мужчины. Та же проблема была у правителей: иногда совсем некстати было появление наследника или же бастарда. «Рамблер» рассказывает, на какие ухищрения раньше шли люди, чтобы предотвратить зачатие.

Один из самых простых и известных способов — естественная контрацепция или прерванный половой акт. Данным методом пользовались еще древние африканцы, а сейчас, согласно статистике, его используют около 7% мужчин.

Метод йогов

Любопытный способ избежать зачатия придумали йоги, техника «вайроли-мудра», использовавшаяся мужчинами, помогала блокировать канал сперматозоидов.

Способ предохранения от нежелательной беременности у женщин касался специального массажа, с помощью которого матку перемещали вперед либо назад.

Продление лактации

Беднейшие африканские времена пользуются данным варварским способом контрацепции до сих пор. Дело в том, что кормящая мать, продляя лактацию на несколько лет, истощает свой организм, что в итоге делает невозможным зачатие из-за дистрофии матки и бесплодия.

Метод Огино

Японский гинеколог, в честь которого и назвали данную технику, предложил воздерживаться от половых связей 8 дней в месяц, чтобы избежать зачатия. Подобным способом пользуются всего 2% женщин в мире, вероятно потому, что за год получается целых 96 дней.

Яйцо самурая

То, что сейчас случается с мужчинами в результате ненамеренного прогревания половых органов, в Японии являлось отдельной техникой, требовавшей стремления и самодисциплины. Представителю сильного пола предстояло на протяжении пары месяцев терпеливо держать свое мужское достоинство в воде с температурой не ниже 40 градусов. Данный метод защищал от оплодотворения, по крайней мере, на несколько месяцев.

Пояс верности

Жестокий, но, вероятно, самый непреодолимый способ придумали задолго до Средневековья. Пояса верности были популярны среди сильных мира сего еще в античные времена, а широкое распространение они получили уже в средневековье, где их называли «бергамским замком» или «венецианской решеткой».

Женская барьерная контрацепция

Во все времена были популярны спермициды — пропитанные специальными бальзамами тампоны, которые, впрочем, никогда не давали стопроцентной гарантии предотвращения нежелательной беременности. Исходя из статистики, примерно 20%-м женщин данное средство не помогает.

Египетские женщины первыми начали пропитывать тампоны уксусом, в Суматре представительницы слабого пола полагались на опийную настойку. Хуже ситуация была в Китае: там женщине вводили внутрь ртуть, чтобы предотвратить беременность.

Доподлинно неизвестно в Древней Африке или Китае для избежания зачатия впервые стали использовать «прародительницу» женских диафрагмальных колец — половинку лимона.

Внутриматочная контрацепция, которую сейчас выбирают 17% женщин известна еще в стародавние времена. Подобное использовали погонщики верблюдов, закидывая камешки в полость матки животных, чтобы обезопасить их от обременительной беременности.

Около трех тысячелетий назад в Японии гейши, а также добропорядочные девушки помещали в матку серебряные шарики, дабы защититься от зачатия.

Мужская барьерная контрацепция

И, наконец, использующийся по сей день популярный метод защиты от нежелательного зачатия и риска подхватить какое-нибудь венерическое заболевание. История изобретения данного контрацептива насчитывает как минимум 400 лет. Однако, по некоторым данным, барьерная контрацепция использовалась еще в Древнем мире, где был распространен такой способ защиты, как мешочек из пропитанной маслами ткани или папируса, рыбьих пузырей или слепой кишки овец.