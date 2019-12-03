Галерея и видео: смотри, кого позвала Марина Кальюранд на день рождения своей собаки

В минувшие выходные четвероногий друг Марины Калюранд пес Рокки отметил свой одиннадцатый день рождения. По случаю особого события Rocky встретился с братьями и сестрами, чтобы вместе побродить по лесу.
День рождения Рокки, который был второго декабря, отметили прогулкой с его сестрами Патсике, Хяппи, Рокси и Элис, а также братом Арамисом. «Все эти 11-летние пенсионеры были с нами и радовались. Поначалу они даже немного боролись между собой, но к концу прогулки они снова стали одной дружной семьей», – поделась Кальюранд в социальных сетях, добавив, что Рокки был очень счастлив.
Рокки, похожего на таксу, забрали в семью, чтобы у шотландского терьера Санну была компания. Рокки намного больше, чем обычная такса, это смесь таксы и гончей. Из всего помета он был самым большим, но и самым несчастным – мать не особо любила его.
В апреле 2015 года в семье появился новый шотландский терьер Ленну, который, по словам Кальюранд, унаследовал лучшие черты шотландского характера: он смелый, независимый, уверенный в себе, иногда упрямый, обаятельный и нежный.
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