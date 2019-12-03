Галерея и видео: смотри, кого позвала Марина Кальюранд на день рождения своей собаки

День рождения Рокки, который был второго декабря, отметили прогулкой с его сестрами Патсике, Хяппи, Рокси и Элис, а также братом Арамисом. «Все эти 11-летние пенсионеры были с нами и радовались. Поначалу они даже немного боролись между собой, но к концу прогулки они снова стали одной дружной семьей», – поделась Кальюранд в социальных сетях, добавив, что Рокки был очень счастлив.